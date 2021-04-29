شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: هطلت عصر اليوم الخميس أمطار الخير والبركة على الحرم المكي، وسط أجواء إيمانية. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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