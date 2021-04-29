شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري»: اعتماد يوم 24 من كل شهر ميلادي لإيداع دعم «سكني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلن المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، اعتماد يوم 24 من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الدعم الشهري.

وقال العصيمي، عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أن هذا القرار التزاماً من صندوق التنمية العقارية تجاه مستفيدي سكني من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري.

وأشار إلى أن ذلك حرصاً من صندوق التنمية العقارية على تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري.