من سن 12 عاما.. شركة "بيونتك" تطلب ترخيصا لاستخدام لقاحها للأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة "بيونتك" الألمانية لتصنيع اللقاحات، اليوم الخميس، أنها سوف تطلب ترخيصا لاستخدام لقاحها المضاد لمرض "كوفيد -19"، للأطفال من سن 12 عاما في الاتحاد الأوروبي.



وقال متحدث باسم الشركة أنه من المحتمل أن يتم تقديم الطلب "خلال الأيام القليلة المقبلة" إلى وكالة الأدوية الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مجلة "دير شبيجل" الاخبارية أنه من المقرر أن يتم تقديم الطلب يوم الاربعاء المقبل.

ومن جانبه، قال رئيس شركة "بيونتك"، يوجور ساهين: "قدمنا بيانات الدراسة الخاصة بمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، من أجل الموافقة عليها في الولايات المتحدة؛ أما في أوروبا نحن في الخطوات الأخيرة"، بحسب ما نقلته "دير شبيجل".

وعادة ما تستغرق عملية الموافقة في وكالة الأدوية الأوروبية بضعة أسابيع فقط.