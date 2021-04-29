وفاة "إل ريستاس" صاحب أشهر ضحكة في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

توفي أمس الأربعاء الممثل الكوميدي الإسباني خوان خويا بورجا، الذي يُلقّب بـ "إل ريستاس" عن عمر يناهز 65 عاما.



واشتهر الممثل في إسبانيا بلقب "إيل ريسيتاس" (الضحاك) بعد مشاركته في برنامج حواري على التلفزيون الإسباني، روى فيه قصة طريفة من حياته متعلقة بعمله غاسلا للصحون في مطعم على شاطئ البحر.

وتحدث في روايته عن تركه 20 مقلاة وسخة في البحر لغسلها، وفقدانها جميعها إلا واحدة، حيث سحبها الجزر البحري، وفق "روسيا اليوم".

واكتسب الممثل شهرة عالمية بفضل ضحكته المميزة بعد تحميل فيديو الحوار على "يوتيوب" العام 2007.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث أضاف إليه المستخدمون في مختلف الدول نصوص "الترجمات البديلة"، والمتعلقة بمواضيع أخرى.

وخضع خوان خويا بورخا العام الماضي لعملية جراحية واستئصال ساقه بسبب مشاكل في الشرايين، ولم يغادر المستشفى منذ ذلك الحين، حيث وافته المنية.