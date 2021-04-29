منظمة يونيسيف تشيد بدور الإمارات في مكافحة وباء كورونا وشلل الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تضطلع الإمارات بدور ريادي في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ودعم حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.



وثمنّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، الدور الريادي الذي يقوم به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ودعمه المتواصل للجهود الرامية إلى مكافحة وباء كورونا، وإلى استئناف عمليات التطعيم ضد مرض شلل الطفال والأمراض الأخرى المسببة للوفاة بين الأطفال.

وفي ظل هذه الأزمة العالمية أرسلت دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها 2000 طن من المساعدات الطبية إلى أكثر من 130 دولة في إطار سعيها إلى نشر قيم الخير والتعاون والتضامن بين البشر.

وتمكنت حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذ في إطار مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم من تجاوز تحديات تفشي فيروس كورونا واستأنفت الحملات وإيصال اللقاحات إلى الأطفال الأبرياء.

ونجحت الحملة خلال عام 2020 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 في إعطاء 83 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال لتصبح أول حملة في العالم تستأنف التطعيم ضد شلل الأطفال.

حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال استطاعت خلال 7 سنوات منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2020 تقديم أكثر من نصف مليار جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال إلى حوالي 86 مليون طفل في جمهورية باكستان الإسلامية.