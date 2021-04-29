تعرف على حجم إنفاق العالم على لقاحات كورونا بحلول 2025

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر تقرير أصدرته شركة "آي.كيو.في.آي.إيه هولدنجز" الأمريكية للبيانات الصحية، الخميس، أن إجمالي الإنفاق العالمي على اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" من المتوقع أن يبلغ 157 مليار دولار بحلول 2025.



وقالت الشركة، التي توفر بيانات وتحليلات لقطاع الرعاية الصحية إنها تتوقع أن تشمل الجولة الأولى من التطعيم ضد "كوفيد-19" نحو 70% من سكان العالم بحلول نهاية 2022.

وذكر التقرير أنه من المرجح أن تكون هناك جرعات تنشيطية كل عامين، استناداً إلى بيانات حالية بشأن مدة تأثير اللقاحات.

وأوضح موراي أيتكن، نائب رئيس الشركة إنه من المتوقع أن يكون الإنفاق على اللقاحات هو الأعلى هذا العام إذ سيبلغ 54 مليار دولار في ظل حملات التطعيم الضخمة في أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن ينخفض في نهاية المطاف إلى 11 مليار دولار في 2025، حيث ستؤدي زيادة المنافسة وحجم الإنتاج إلى خفض الأسعار.

وذكرت الشركة أن الإنفاق المتوقع على لقاحات "كوفيد-19" يمثل 2% من إنفاق متوقع بنحو سبعة تريليونات دولار على كافة أدوية الوصفات الطبية خلال المدة الزمنية المذكورة.