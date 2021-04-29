الخطوط الجوية القطرية تتبرع بنقل إمدادات طبية أساسية للهند

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Channi Anand

وأضافت الخطوط القطرية، في بيان لها، "تعتزم الخطوط الجوية القطرية نقل 300 طن من الإمدادات الطبية من مختلف أنحاء العالم عبر شبكتها إلى الدوحة، ومن ثم نقلها جوا على متن ثلاث طائرات شحن جوي إلى وجهات مباشرة في الهند التي تشتد فيها الحاجة إلى تلك المساعدات".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب أمس الأربعاء، عن تضامن بلاده مع الشعب الهندي، في الجهود التي تبذلها نيودلهي في مواجهة الموجة الجديدة من وباء كورونا. جاء هذا خلال اتصال هاتفي، مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وسجلت الهند، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا، وكشفت بيانات وزارة الصحة عن تسجيل 379257 إصابة جديدة و3645 وفاة، الخميس، في أعلى عدد وفيات يومية تسجله البلاد منذ بدء الجائحة.