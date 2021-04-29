الخطوط الجوية القطرية تتبرع بنقل إمدادات طبية أساسية للهند

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Channi Anand
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب أمس الأربعاء، عن تضامن بلاده مع الشعب الهندي، في الجهود التي تبذلها نيودلهي في مواجهة الموجة الجديدة من وباء كورونا. جاء هذا خلال اتصال هاتفي، مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.
وسجلت الهند، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا، وكشفت بيانات وزارة الصحة عن تسجيل 379257 إصابة جديدة و3645 وفاة، الخميس، في أعلى عدد وفيات يومية تسجله البلاد منذ بدء الجائحة.