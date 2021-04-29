هل أصدرت وزارة الأوقاف السورية بيانا يجيز منح الزكاة لموظفي الدولة؟

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في البيان: "لا حرج في إخراج الزكاة للموظف والتصدق عليه بزكاة الفطر وهذا من أحب الأعمال إلى الله"، بحسب ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

​يظهر في البيان مطبوعا على ورقة بيضاء، تتضمن شعار وزارة الأوقاف السوريّة وإمضاء مفتي محافظة دمشق.

نشرت وزارة الأوقاف السورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك هذا البيان واصفة إياه بالمزوّر.

وتعاني الأسواق السورية من ضعف في القوة الشرائية بعد تهاوي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بشكل حاد في السوق الموازية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد من قبل الاتحاد الأوروبي الذي جددها لمدة عام كامل، والولايات المتحدة والتي كان آخرها "قانون قيصر".

ويذكر أنه في أواخر عام 2019 ، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "قانون قيصر" الذي يشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.

ويستهدفُ "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بزعم "ارتكاب ممارسات لا إنسانية".