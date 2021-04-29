شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشترى كميات إضافية من لقاحات الكورونا خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرحمن بن بو زيد وزير الصحة الجزائري إن بلاده ستستلم في غضون الـ48 ساعة القادمة عددا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وخاصة اللقاحات الروسية والصينية، لتواصل عملية تلقيح المواطنين في المستشفيات وفي العيادات.

وقال بن بوزيد ،في تصريحات له اليوم، إنه سيتم خلال يومين استلام عدد من اللقاحات الروسي والصيني التي ستتوزع على المستشفيات والعيادات لتلقيح المواطنين، ورفض الإفصاح عن الكمية التي سيتم استلامها، موضحا أن العالم كله يمر بمرحلة صعبة، مشيرا إلى أنه حتى الدول التي تنتج اللقاح لديها نقص فيه لمواطنيها.

وأشار إلى أن الجزائر قامت بعدة إجراءات منذ بداية الوباء، مع البلدان المنتجة للقاح وتعاقدها معها وفي بعض الأحيان قامت بدفع ثمنه إلا أنها لم تحصل على الجرعات حتى الآن.

وحول ارتفاع عدد المصابين والوفيات في الآونة الأخيرة وعن احتمال ظهور "موجة ثالثة" من الوباء، شدد بن بوزيد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، لأن التلقيح ليس الحل الوحيد.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر مرسوما رئاسيا بتخصيص مبلغ يفوق 12 مليار دينار لاقتناء اللقاحات المضادة للكورونا.