شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع المبعوث الأممى خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.