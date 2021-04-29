شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبحث مع المبعوث الأممى خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار.
كما بحث الجانبان -وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية- عمل البعثة لدعم المسار السياسى فى ليبيا، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2570، وما ينبغى على البعثة اتباعه من جهود تسييرية للوصول بنجاح إلى الانتخابات فى 24 ديسمبر القادم.