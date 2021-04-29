اخبار الخليج

إغلاق مؤشر السوق السعودي منخفضاً عند مستوى 10418 نقطة

0 نشر
الخليج - واس 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً 112.24 نقطة ليقفل عند مستوى 10418.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 356 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 339 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التصنيع، والبابطين، وسبكيم العالمية، وحلواني إخواني، و العقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سابك للمغذيات الزراعية، و متطورة، وكهرباء السعودية، و بي سي آي، والراجحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.19% و 4.20%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والتصنيع، والإنماء، وإعمار، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتصنيع، ودار الأركان، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 40.69 نقطة ليقفل عند مستوى 24209.11 نقطة، وبتداولات بلغت 10ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 191 ألف سهم تقاسمتها 611 صفقة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا