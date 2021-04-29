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“تنظيم الكهرباء” تُحذر من أي عمليات احتيال مالية بحجة تقديم بعض الخدمات الكهربائية

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - حذرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، من عمليات احتيال مالية مقابل تقديم بعض الخدمات الكهربائية، بعد رصد قيام أشخاص بإرسال رسائل وإجراء اتصالات، يزعمون فيها عملهم بالشركة للكهرباء ويطالبون بسداد مبالغ مالية لإيصال الخدمات التي تنفذها الشركة.

وأكدت الهيئة أنها تتابع هذا الأمر مع الجهات ذات العلاقة، لكشف ومنع أي محاولات للاحتيال، حفاظًا على حقوق المستهلكين، داعية جميع المستهلكين للتأكد من صحة الرسائل التي ترد إليهم عبر التواصل مع الشركة عبر قنوات الاتصال الرسمية، وعدم تقديم أي معلومات للمتصل إلا بعد التحقق من سلامة الاتصال.

وشددت على أن سداد جميع مستحقات خدمات الكهرباء يتم عبر نظام سداد للمدفوعات، ولا يتطلب التحويل إلى الحسابات البنكية بأي شكل من الأشكال.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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