شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «البيئة» تدعو المتقدمين على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (136) متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 15/7/1441 هـ بالمرحلة الأولى، وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 15 يوم عمل، اعتباراً من تاريخ 22/9/1442 هـ.

وأوضحت البيئة، أن استكمال مسوغات التعاقد سوف يكون بديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، مبنى وكالة الخدمات المشتركة، الإدارة العامة للموارد البشرية الدور (3) – حي الملك عبدالله – مخرج (12) .

وللاستعلام عن أسماء المتقدمين والمتقدمات، يرجى اتباع الرابط التالي :هنا.