نصر الله يشيد بنضال أهل القدس ويوجه رسالة إلى الفلسطينيين

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / -

ونوه نصر الله، في محاضرته الرمضانية الأسبوعية مساء أمس الأربعاء، بتضامن الضفة الغربية مع القدس المحتلة ودخول قطاع غزة على المسألة لفرض معادلات"، مؤكدا أن "ما يجري في الأراضي الفلسطينية له أهمية كبيرة، ولا سيما أن شباب القدس يواجهون قوات الاحتلال الاسرائيلي بأيادٍ عزلاء، بينما الجنود الإسرائيليون مدجّجون بالسلاح"، وذلك حسب قناة "المنار" اللبنانية.

واحتفل الفلسطينيون، يوم الأحد الماضي، بإزالة السواتر والحواجز الحديدية التي وضعتها سلطات الاحتلال في منطقة باب العامود في القدس. وتصدى الشبان الفلسطينيون خلال الأيام الماضية للاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وطالبوا بنزع السواتر التي نُصبت للتضييق على المواطنين، لا سيما خلال شهر رمضان.

من جهة أخرى، عزى نصر الله، المرجعية الدينية والشعب والدولة والؤسسات والقوى في العراق بحادثة الحريق في مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، معربا عن أمله أن لا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد الماضي، مقتل 82 شخصا في حادثة حريق مستشفى يرقد فيه مصابون بفيروس كورونا في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد، فيما قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب، في أعقاب الحريق الذي اندلع في المستشفى، وأودى بحياة العشرات.

وقرر مجلس الوزراء إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب. وشدد مجلس الوزراء العراقي على أن ينجز التحقيق أعلاه خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.