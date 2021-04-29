الهند تستنجد بمصر للتخفيف من كارثة تفشي كورونا وتطلب منها دواء

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Adnan Abidi
وذكر: "نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".
وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد 19"، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".
وسجلت الهند، اليوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا، وكشفت بيانات وزارة الصحة عن تسجيل 379257 إصابة جديدة و3645 وفاة، الخميس، في أعلى عدد وفيات يومية تسجله البلاد منذ بدء الجائحة.