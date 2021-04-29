بادرة "إيجابية" من الرياض تجاه بيروت... وشكر لبناني رسمي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل موقع "ليبانون ديبايت" بيان جاء وزير الداخلية اللبناني وجاء فيه: "يتوجه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بالشكر والامتنان إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان ونظيره صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على البادرة الإنسانية الطيبة بالسماح للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة عند الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول الى المملكة".

وختم البيان، "علما أن فهمي لم يتفاجئ بالإيجابية السعودية، وهو على يقين بأن مملكة الخير لن تألو جهدا لإعادة النظر بموقفها الأخير خصوصا في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وشعبه".

وفي وقت سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن إحباطها محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر، مخبأة في شحنة رمان، قادمة إلى لبنان.

وقد قررت السعودية منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة، أو عبور أراضيها، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد الماضي، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي مخدرات مصدرها لبنان، أو تمر عبر الأراضي اللبنانية.