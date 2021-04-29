دبي - محمود عبدالرازق - قال رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد جهاد اللحام، في تصريح للصحفيين إنه بعد استلام صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب ستقوم المحكمة بدراسة كافة طلبات الترشح والبت بها خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام.

وأضاف اللحام: "بعد الانتهاء من دراسة طلبات الترشح وفق الشروط الدستورية والقانونية ستعلن المحكمة أسماء المرشحين الذين قررت قبول طلبات ترشحهم".

© Sputnik . Mohammad Damour البرلمان السوري يسلم صندوق ترشيحاته لرئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية، سوريا 29 أبريل 2021

وأغلق مجلس الشعب السوري مساء أمس الأربعاء باب باب قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية بعد تلقيه 51 طلبا من المحكمة الدستورية العليا لراغبين بالترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، بينهم 7 سيدات.

© Sputnik . Mohammad Damour البرلمان السوري يسلم صندوق ترشيحاته لرئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية، سوريا 29 أبريل 2021

وينص قانون الانتخابات العامة على أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من قبل 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء تأييد أكثر من مرشح واحد.

© Sputnik . Mohammad Damour البرلمان السوري يسلم صندوق ترشيحاته لرئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية، سوريا 29 أبريل 2021

ووافق مجلس الشعب السوري، يوم أمس الأربعاء، على دعوة برلمانات دول عربية وأجنبية لمواكبة عملية انتخاب رئاسة الجمهورية السورية والاطلاع على مجريات سيرها.

© Sputnik . Mohammad Damour البرلمان السوري يسلم صندوق ترشيحاته لرئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية، سوريا 29 أبريل 2021

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن البرلمانات المدعوة لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية من روسيا والجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.

© Sputnik . Mohammad Damour البرلمان السوري يسلم صندوق ترشيحاته لرئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية، سوريا 29 أبريل 2021

وبدأت عملية تأييد أعضاء مجلس الشعب لمرشحيهم في الانتخابات الرئاسية في العشرين من الشهر الجاري وتجري في قاعة خاصة ضمن مبنى المجلس بحضور رئيس مجلس الشعب حيث يقوم عضو المجلس بتدوين اسمه في سجل خاص ويأخذ من رئيس المجلس ورقة التأييد ثم يدخل الغرفة السرية المعدة لملء البيانات على ورقة التأييد وتتضمن اسم المرشح الذي يريد تأييده ثم يضع الورقة في ظرف خاص ويختمه بلصاقة ليزرية ويضعه في صندوق التأييدات.

وبعد انتهاء المهلة المحددة لعملية التأييدات الخطية يختم الصندوق ويرسل إلى المحكمة الدستورية العليا التي تشرف على العملية الانتخابية وتدرس قانونية طلبات الترشح والبت فيها.