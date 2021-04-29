وكالة: توقعات باستئناف المحادثات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر لبنانية خاصة أن "استئناف المحادثات بين لبنان وإسرائيل بشأن الخلاف حول حدودهما في البحر المتوسط سيتم الأسبوع المقبل".

وأضافت المصادر أن "الجانب الأمريكي أخطر لبنان وحكومته أن المحادثات ستستأنف يوم الاثنين المقبل".

وتابعت المصادر: "استئناف المحادثات سيتزامن مع زيارة الوسيط الأمريكي جون دروشر إلى لبنان".

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في 14 أكتوبر الماضي بوساطة أمريكية. لكن المفاوضات توقفت بعد الإعلان عن تأجيلها إلى "أجل غير محدد" عشية جولتها الخامسة، التي كانت مقررة في الثاني من ديسمبر الماضي، من دون أسباب واضحة.