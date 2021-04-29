الحكومة السورية: منفتحون على الإعلام ونرحب بتغطيته للانتخابات الرئاسية

دبي - محمود عبدالرازق - شدد سارة، على أن عدم عقد الانتخابات الرئاسية بموعدها في الجمهورية العربية السورية هو مخالف للدستور والشرائع، مستغربا ممن لا يفهمون ضرورة عقدها بتوقيتها.

وقال سارة في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول التعليقات التي صدرت لتصف الانتخابات في سوريا بغير الشرعية: "عدم عقد الانتخابات في توقيتها هو عدم شرعية.. نحن نستغرب ممن يستغرب من عقد الانتخابات بتوقيتها".

وأضاف سارة: "التشكيك في الانتخابات اعتدنا عليه من قبل الغرب والمحور الداعم للإرهاب"، وأعرب عن ترحيب دمشق بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.

ووافق مجلس الشعب السوري، يوم أمس الأربعاء، على دعوة برلمانات دول عربية وأجنبية لمواكبة عملية انتخاب رئاسة الجمهورية السورية والاطلاع على مجريات سيرها.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن البرلمانات المدعوة لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية من روسيا والجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.