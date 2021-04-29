وزير خارجية فلسطين يدعو للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات فى القدس

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الخميس، نظيره الأيرلندى سيمون كوفينى، لمواصلة جهوده والضغط على إسرائيل لعدم عرقلة اجراء الانتخابات فى كل الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، قدم المالكى لنظيره الايرلندى، خلال اتصال هاتفى، شرحا حول أهمية عقد الانتخابات للقيادة والشعب الفلسطينى، كذلك أهمية عقدها فى القدس الشرقية أسوة ببقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابع " الاختبار الماثل أمامنا هى مكانة القدس القانونية، التى لا يساوم عليها أحد، ضمن القانون الدولى كجزء من الأرض المحتلة وعاصمة أبدية لدولة فلسطين " ، مؤكدا أن قرار عقد الانتخابات، هو قرار فلسطينى لا رجعة فيه، ومنسجم مع الاجماع الفلسطينى حول أهمية عقدها وضرورتها فى هذه المرة، لكن بشرط حدوثها في القدس الشرقية.