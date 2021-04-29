شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يستعد للكشف عن ميزة جديدة طال انتظارها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - تواصل – وكالات:
كشف موقع WABetaInfo أن تطبيق واتساب يعمل على ترقية كبيرة لواحدة من أفضل ميزات التطبيق، ميزة “إخفاء الرسائل” أو التدمير الذاتي للرسائل.
وبحسب الموقع المختص في متابعة أخبار تطبيق واتسآب، ستتيح الميزة قريبا اختيار ما إذا كان سيتم حذف الرسائل بعد أسبوع أو 24 ساعة فقط.
إذ تشير أحدث الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظامي آندرويد و”آي أو إس” إلى علامات على التحديث الجديد لميزة رسائل التدمير الذاتي المحدثة، والتي ستتوفر قريبا لجميع المستخدمين عند انتهاء الاختبار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم أيضًا رصد إشارات إلى وجود خيار 24 ساعة بواسطة المحققين في WABetaInfo.
في البداية، كان يُعتقد أن خيار اختفاء الرسائل بعد يوم سيحل محل خيار الاحتفاظ بها لمدة أسبوع، ولكن يبدو الآن أنه سيتم منحك خيارًا بين الاثنين.
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