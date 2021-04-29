شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح معدل السكر السليم في الدم أثناء الصيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس على أهمية التأكد من معدل السكر في الدم أثناء الصيام، مشيرة إلى أن المعدل الطبيعي يتراوح بين (٧٠ – ١٠٠) ملجم/دسل، وذلك خلال ساعات الصيام.

وأكدت وزارة الصحة أن تشخيص مرض السكري يتم بناءً على عدة عوامل، وهي:

1- قياس مستوى السكر التراكمي.

2-تحليل سكر الدم العشوائي.

3-تحليل سكر الدم أثناء الصيام.

4-مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات وتقييم الحالة واتخاذ الإجراء المناسب للحالة.