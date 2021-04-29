شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لشركات الألبان عدم ذكر تاريخ الإنتاج على منتجاتها؟.. «الغذاء والدواء» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ردت هيئة الغذاء والدواء على استفسار بشأن عدم وجود تواريخ إنتاج على عبوات منتجات الألبان، مشيرة إلى أنه يمكن أن يوضع تاريخ الإنتاج بصفة اختيارية على المنتجات التي لا تتجاوز فترة صلاحيتها شهر.

وقالت الهيئة أنه يجب أن يوضح على بطاقة العبوة تاريخ انتهاء الصلاحية، ويمكن أن يوضع تاريخ الإنتاج بصفة اختيارية على المنتجات التي لا تتجاوز فترة صلاحيتها شهر، على أن يتم التعبير عنها بطريقة غير رمزية.

وكان مغرد قد تسائل عن سبب عدم وجود تاريخ إنتاج على بعض منتجات الألبان والمعجنات، ووجود تاريخ انتهاء الصلاحية فقط.