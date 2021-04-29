شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعة موديرنا ستوظف استثمارات لإنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا في 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مجموعة "موديرنا" الأمريكية اليوم الخميس، نيتها الاستثمار في خطوط إنتاجها لتتمكن من إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في العام 2022.



وهذه المجموعة للتكنولوجيا الحيوية التي طورت لقاحاً يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال مثل فايزر/بايونتيك، رفعت أيضاً توقعاتها لعام 2021 وتأمل الآن أن تكون قادرة على توفير ما بين 800 مليون ومليار جرعة هذا العام، كما أوضحت في بيان.