شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. حصيلة قياسية للوفيات بكورونا في تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في تونس الأربعاء 119 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد.



وبلغ إجمالي الوفيات وفق آخر تحديث للوزارة 10563، في حين بلغ عدد المصابين الثلاثاء 1729.

وتشهد مستشفيات تونس ضغطا كبيرا حيث فاقت نسبة الإشغال في غرف الإنعاش لمرضى كورونا 90 %، حسب وزير الصحة فوزي مهدي.

وحتى الثلاثاء، حصل حوالي 346 ألف تونسي على لقاح ضد كورونا في ظل إمدادات محدودة.