شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يشترط إقامة القادمين من الهند والبرازيل 14 يوما فى بلد آخر قبل دخول بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت السلطات اللبنانية اليوم قرارا بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان ابتداء من 3 مايو المقبل، على أن يقتصر دخولهم استنادا إلى آلية الإقامة فى بلد آخر لمدة لا تقل عن 14 يوما قبل القدوم إلى لبنان.