الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيين اثنين من الضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - أعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين من الضفة الغربية عقب عمليات دهم وتفتيش منازلهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير نادى الأسير الفلسطينى فى جنين منتصر سمور قوله، إن قوات الاحتلال اعتقلت طالب في جامعة الاستقلال، بعد أن داهمت منزله فى قرية جلبون شمال شرق جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال اسيرا محررا من مدينة بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفى السياق، قال مدير نادى الاسير فى جنين منتصر سمور، إن ثلاثة أسرى من محافظة جنين، دخلوا اليوم الخميس، أعوامهم الـ19 فى سجون الاحتلال الإسرائيلى .