شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الكهرباء» تحذر من عمليات احتيال مالية مقابل تقديم بعض الخدمات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بياناً بشأن أشخاص يقومون بعمليات احتيال عن طريق إرسال رسائل وإجراء اتصالات، يزعمون فيها عملهم بالشركة السعودية للكهرباء ويطالبون بسداد مبالغ مالية لإيصال الخدمات التي تنفذها الشركة.
وأكدت الهيئة أنها تتابع هذا الأمر مع الجهات ذات العلاقة، لكشف ومنع أي محاولات للاحتيال، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
ودعت الهيئة جميع المستهلكين للتأكد من صحة الرسائل التي ترد إليهم عبر التواصل مع الشركة عبر قنوات الاتصال الرسمية، وعدم تقديم أي معلومات للمتصل إلا بعد التحقق من سلامة الاتصال.
وشددت على أن سداد جميع مستحقات خدمات الكهرباء يتم عبر نظام سداد للمدفوعات، ولا يتطلب التحويل إلى الحسابات البنكية بأي شكل من الأشكال.
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