شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إلغاء تفويض مستخدم مركبات عبر منصة «أبشر».. 4 خطوات بسيطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت منصة أبشر طريقة إلغاء تفويض مستخدم للمركبات، من خلال 4 خطوات سهلة وبسيطة. وتلقى حساب أبشر على تويتر تساؤلا قال صاحبه: “أريد إلغاء تفويض مستخدم ولا تظهر التفاويض في قائمة المرور في خدماتي”. وردت المنصة بقولها: “يرجى تسجيل الدخول الى منصة أبشر بالرابط المرفقhttp://absher.saاختيار المركبات – إدارة المركبات واختيار المركبة وإلغاء التفويض”.

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