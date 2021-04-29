شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» توضح موعد إغلاق «الكاونترات» لجميع الرحلات المغادرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت “الخطوط السعودية” موعد إغلاق “الكاونترات” جميع الرحلات المغادرة من مطارات المملكة.

وقالت الشركة عبر حسابها على تويتر ردا على أحد المتسائلين: “موعد إقفال جميع رحلات المغادرة من مطارات المملكة العربية السعودية يكون قبل ساعة واحدة من الوقت المجدول للإقلاع”.

وحددت الخطوط السعودية شرطا مهما للسماح بالسفر عبر مطارات المملكة، في ظل تطبيق احترازات فيروس كورونا.

وتلقى حساب الخطوط السعودية تساؤلا على تويتر قال فيه أحد المستفيدين: “هل يستطيع السفر الداخلي من هو مكتوب لديه في توكلنا لم تثبت إصابته؟”.

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «نعم يمكنكم السفر عبر مطارات المملكة حسب تعليمات الجهات المعنية يجب أن تكون حالة المسافر في توكلنا: محصن/ لم تثبت إصابته».

وأكدت على رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتبارًا (من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الإثنين، 17 مايو 2021م) (ولا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد).

ولمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر يمكنكم زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).