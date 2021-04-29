شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في أحد شوارع صامطة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائد مركبة قام بالتفحيط في أحد شوارع محافظة صامطة بمنطقة جازان. جاء ذلك تفاعلاً مع شكوى قدمها أحد الأشخاص مرفقاً فيديو لتوثيق المخالفة، حيث أظهر الفيديو قائد المركبة أثناء ممارسة التفحيط معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. من جانبها، أكدت الإدارة العامة للمرور أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يضبط قائد مركبة مارس التفحيط في أحد شوارع صامطة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.