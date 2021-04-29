شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن في حادث تصادم طائرتي تدريب بجنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، عن وفاة المواطن السعودي، أحمد بن محمد بن أحمد السيسي، جراء حادث تصادم طائرتين للتدريب على الطيران.

وقالت السفارة في بيان لها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن الاصطدام وقع بين طائرتين، إحداهما تابعة لمدرسة “central flying academy” والأخرى لـ”sky hwak”.

وأسفر الحادث، الذي وقع في أحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ، عن وفاة السعودي الجنسية، أحمد بن محمد بن أحمد السيسي، الذي كان يستقل الطائرة الأولى ويدرس الطيران على حسابه الخاص، ووفاة مدربه وطاقم الطائرة الأخرى.

وأوضح البيان أن السفارة قامت بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لإتمام إجراءات إعادة جثمان المواطن إلى المملكة، كما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.