وافق عليه البرلمان الأوروبي.. قانون يفرض إزالة سريعة للمحتوى الإرهابي عبر الإنترنت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سيتعين على منصات شبكة الإنترنت حذف الدعاية للإرهاب من مواقعها الإلكترونية في غضون ساعة من اكتشافها بموجب قانون وافق عليه البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء.



وكان التصويت البرلماني هو الخطوة الأخيرة اللازمة للسماح بدخول القانون حيز التنفيذ، على الرغم من أنه من غير المقرر أن يتم تنفيذ ذلك الإجراء قبل عام.

وسوف يتعلق بالوثائق المنشورة داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال باتريك جاكي، عضو البرلمان الأوروبي من بولندا، إن القانون سيثبت أنه أداة عظيمة وأشار إلى أن شبكة الإنترنت غالبا ما تستخدم من قبل الإرهابيين الذين يحاولون نشر رسائلهم.

وقالت يلفا يوهانسون وزيرة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إن تمرير القانون "يوجه ضربة قوية للإرهابيين".

وكان المشرعون وممثلو الحكومات الوطنية قد وافقوا بالفعل على ذلك الإجراء في ديسمبر الماضي. ولن يطلب من مشغلي النظام الأساسي مراقبة جميع المحتويات أو تثبيت الفلاتر، ولكن سيطلب منهم إزالة العناصر أو حظرها عند الإشارة إليها. وسيتم السماح باستثناءات للمحتوى الذي تم إنشاؤه لأغراض فنية.

ويستند هذا القانون إلى اقتراح من المفوضية الأوروبية من العام 2018. وفي ذلك الوقت، قال رئيس المفوضية آنذاك، جان كلود يونكر، إن ساعة واحدة هي فترة حرجة من الزمن يمكن خلالها لمعلومات كاذبة أن تسبب أكبر قدر من الضرر الأولي.

وتقول شركات مثل فيسبوك وغوغل إنها تزيل بالفعل المحتويات محل الاعتراض والمرفوضة في غضون دقائق من نشره، قبل أن تسنح الفرصة لأي شخص لرؤيته أو الشكوى منه.

وينص القانون أيضا على استثناءات للمشغلين الأصغر حجما أو غير التجاريين