شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على طرق تخسيس البطن في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

طرق تخسيس البطن في رمضان متنوعة وعديدة، نحرص على تقديم أفضل الطرق للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن بسهولة في شهر رمضان.



يتميز شهر رمضان الكريم بالعادات الغذائية المختلفة سواء في الطعام أو الشراب، وتكثر العزائم والولائم في الشهر، كما تتميز المائدة الرمضانية بالأطباق والأصناف المتنوعة والمشروبات المختلفة، التي ترتفع بها السعرات الحرارية، والتي تتسبب في الزيادة بالوزن.

طرق تخسيس البطن في رمضان:

من المهم على كل من يحتاج إلى تخسيس البطن التحكم في الكمية التي يتناولها خلال وجبة الفطور، حتى لا يساعد هذا على زيادة الوزن، وهناك الكثير من الناس من ينتظرون الشهر الفضيل ليساعدهم على تخسيس أوزانهم، والحصول على الوزن المثالي والقوام الممشوق.

وجبة الإفطار

احرص على تناول ٣ ثمرات من التمر مع كوب من الماء، أو الحليب خالي الدسم، ويمكن تناول كوب من العصير الطازج غير المحلي.

احرص على تناول طبق من السلطة الخضراء أو تناول الخضروات المسلوقة المتبلة بالملح والفلفل الأسود.

يمكنك أن تبدأ وجبة الفطور بتناول شوربة الخضروات، أو تناول قطعة من الدجاج المسلوق، وقطعتين من السمبوسة المشوية، وتجنب تناول القطع المقلية.

يمكنك تناول ٣ ملاعق كبيرة من المعكرونة أو الأرز، مع كوب من الحليب الخالي الدسم.

إذا أردت التحلية في شهر رمضان يمكنك تناول حبتين من القطايف المشوية غير المحلاة بالقطر.

يجب تناول الكمية الكافية من الماء تدريجيا في الفترة بين وجبتي الفطور والسحور مع تناول الفواكه.

وجبة السحور:

لمحبي تخسيس البطن في شهر رمضان المبارك عليك بتناول كوب من اللبن الزبادي، وكوب من الفول دون زيت، مع تناول نصف رغيف من الخبز، وقطعة من الجبن القريش، مع ثمرة من أي فاكهة.

طرق تخسيس البطن في رمضان بالوصفات الطبيعية

تتعدد المشروبات الطبيعية المفيدة في حرق الدهون، التي تعمل على حرق السعرات الحرارية بصورة فعالة، ولها دور كبير في تخسيس البطن، والتي لا بد من الاعتماد عليها في شهر رمضان كأفضل طرق تخسيس البطن في رمضان.

الليمون مع الكمون لتخسيس البطن:

يعد مشروب الليمون مع الكمون من أفضل المشروبات التي تساعد على حرق الدهون في منطقة البطن، ويمكن تناولها بوضع ملعقة كبيرة من الكمون في كوب ونصف من الماء ويترك للغليان، ثم يتم إضافة أنصاف حبة ليمون مع عصير حبة ليمون أخرى، ويتم تناول المشروب بعد وجبة الفطور بحوالي نصف ساعة.

الزنجبيل مع القرفة لتخسيس البطن:

تعتبر تلك الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية لتخسيس البطن، حيث يتم الخلط ما بين كمية من القرفة المطحونة والزنجبيل، على أن تكون الكمية متساوية، ويتم غليها في كوب من الماء، ويتم تناولها ما بين وجبتي الفطور والسحور.

ممارسة التمارين الرياضية:

تعتبر التمارين الرياضية في رمضان من أبرز طرق تخسيس البطن في رمضان، خاصة ممارسة التمارين الرياضية قبل وجبة الإفطار بحوالي ساعتين، ويمكن المشي السريع لمدة ساعة.

يعتبر تمرين نط الحبل من أسهل التمارين المناسبة لربات البيوت، ومن لا يملك الوقت لممارسة التمارين الرياضية، وقد أثبتت الدراسات أن تمرين نط الحبل حوالي ربع ساعة يساعد على حرق ١٨٠ سعرة حرارية، ويعمل على شد عضلات الجسم والتحسين من عضلة القلب.