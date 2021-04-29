مقتل انتحاري حاول اقتحام مديرية الأمن الوطني شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / Iraqi Security Cell
يشار إلى أن كركوك تعد إحدى أوكار "داعش"، حيث سبق وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان لها أن "الأجهزة الأمنية بها ألقت القبض على 5 عناصر لـ"داعش" بينهم امرأة، بمناطق متفرقة من المحافظة"، مؤكدة أن "المقبوض عليهم كانوا مطلوبين أمنيا، وفق احكام المادة ( 4/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية".
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي (المحظور في روسيا)، الذي احتل نحو ثلث البلاد.