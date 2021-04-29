شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يحبط محاولة انتحارى تفجير مديرية أمن كركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحبطت القوات الأمنية العراقية اليوم الخميس، محاولة انتحارى تفجير مديرية أمن كركوك، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر أمنى قوله، إن قوة من الأمن الوطنى العراقى رصدت انتحاريا حاول اقتحام مبنى مديرية الأمن وسط كركوك، وأطلقت النار عليه، ما أدى الى انفجاره خارج سياج المبنى، وإصابة عنصرين من حرس المديرية.
وكانت قيادة الشرطة الاتحادية فى العراق، أعلنت الأربعاء، ضبط عبوات ومساطر تفجير وقنابر هاون، خلال عملية تفتيش فى محافظة كركوك.
وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن قوة من اللواء الثانى عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثانى فى مناطق (السوسة، والبطمة، والعطيات) بقضاء الحويجة، فى كركوك، وضبطت 3 عبوات ناسفة نوع بلازما، و4 مساطر تفجير، وقنبرتي هاون 82 ملم".
كما نفذت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية عملية تفتيش فى منطقتي (الحوائج، وتل الذهب) بقضاء الحويجة فى كركوك، وعثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع، وقنبرة هاون 120 ملم، بالإضافة إلى صاروخين قاذفة RBG7".
وأكدت القيادة آنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسى.