شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل «الاستحمام بالماء البارد» يقي من السكّري؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف طبيب وباحث بريطاني النقاب عن طريقة فريدة وبسيطة للوقاية من خطر مرض السكري من الفئة الثانية، يمكن اعتبارها الأسرع والأسهل بالنسبة للمرضى.



وأكد الباحث البريطاني والأستاذ في جامعة «بورتسموث»، مايك تيبتون، أن الاستحمام بالماء البارد يقلل من أعراض السكري لدرجة كبيرة ويخفف من المرض لأن الماء البارد له تأثير مقلل للحالة الالتهابية في جسم الإنسان، وبالتالي يمكن أن يمنع تطور مرض السكري ومضاعفاته.