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هنديان يحملان أمهما المتوفاة بكورونا بدراجة إلى المحرقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ثار مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مشاعر الناس عبر العالم.

 

ويظهر الفيديو ابنين يأخذان أمهما الخمسينية الميتة بفيروس ، إلى المحرقة على دراجة نارية في ظل عدم توفر سيارات إسعاف في ولاية أندرا براديش الهندية.

 

وتعبر الصورة المفجعة عن الوضع المدمر لكورونا في الهند، خاصة مع نقص الأكسجين وسيارات الإسعاف، وكذا امتلاء الأسرة في المستشفيات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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