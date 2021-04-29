لن تصدق.. كلاب تقوم بالأعمال المنزلية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قامت السيدة ليندا كوش من بريطانيا، وهي مدربة كلاب سابقة، على تعليم كلابها الثلاثة على أداء الأعمال المنزلية في منزلها بولاية ميسوري الامريكية.



وتقوم الكلاب بترتيب الأثاث وتنظيف الحمام وتلميع الزجاج وحتى مسح البلاط.

وقالت ليندا إنها الكلاب مدربة جيداً لذلك تؤدي الأعمال بسهولة واحترافية شديدة، ولا تتهاون أو تتكاسل أبدا.

ويمكن رؤية الجراء وهي ترتدي قفازات مطاطية، وتمسح الأرض وتنظف الأطباق والفرن، كما تبين الصور التي نشرتها "دايلي ميل".