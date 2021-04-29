عاصفة رملية تجتاح مقاطعة "قانسو" الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اجتاحت عاصفة رملية قوية منطقة سكنية-صناعية تقع في شمال غرب الصين، تحديداً في مقاطعة قانسو، ما تسبب بتلوث جوي كبير، وحوادث سير بسبب انعدام الرؤية.



أظهرت صور جوية مشهدا مروعا لجدار شاهق من الرمل يندفع فوق مصانع ومجمعات سكنية، بينما أفادت وسائل الإعلام الحكومية عن وقوع العديد من حوادث السيارات في المقاطعة.

ودعا خبراء الأرصاد الجوية الناس إلى البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ، وفق "يورونيوز".

في مارس الماضي ضربت عاصفة رملية العاصمة الصينية بكين حولت السماء إلى اللون الأصفر الغامق وأجبرت شركات الطيران على إلغاء مئات الرحلات الجوية.