شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد انخفاض إصابات كورونا.. الأردن يلغي حظر التجول أيام الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قررت الحكومة الأردنية امس الأربعاء إلغاء حظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من بعد غد، إثر انخفاض عدد الإصابات المسجلة يوميا بكوفيد-19.



وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين خلال مؤتمر صحافي إنه "تقرر وقف العمل بحظر التجول أيام الجمعة اعتبارا من يوم من بعد غد الجمعة".

يفرض حظر التجول الجمعة عند ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وآخر مرة أعيد فرضه في 26 فبراير بعد ان تجاوزت الإصابات في ذلك الشهر أربعة آلاف إصابة يوميًا.

وأوضح دودين، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن "هذا القرار أتخذ استجابة لمطالب 95 نائبًا طالبوا بالتخفيف من الإجراءات الحالية على المواطنين".

كما سيتم السماح للمواطنين بأداء صلاتي العشاء والتراويح في المساجد اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

لكن الوزير أكد استمرار العمل بحظر التجول الليلي الذي يبدأ من السابعة مساء لغاية السادسة صباحا.

وأضاف دودين إن "هذا أقصى ما يمكن اتخاذه في الوقت الحالي نظرا للوضع الوبائي وظهور متحورات آخرها الهندي الذي بدأ بالانتشار في العديد من دول العالم".

من جهته، أكد وزير الصحة فراس هواري أن "القطاع الصحي منهك والضغط عليه كبير جدا"، داعيا الأردنيين إلى التسجيل على المنصة الحكومية من أجل أخذ اللقاحات.

وقال "نحن نهدف الى الوصول الى تطعيم 100 ألف شخص يوميا".

تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضي وسُجلت الأربعاء 1910 إصابات و47 وفاة بعد ان كانت بلغت أرقاما قياسية الشهر الماضي ووصلت الى أكثر من تسعة آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة في 22 مارس.

وفي الإجمال سجل الأردن أكثر من 708 آلاف إصابة بفيروس كورونا و8754 وفاة.

قال دودين الأحد إن الأردن يأمل بالوصول إلى "صيف آمن" وإلغاء كل أنواع الحظر والإغلاقات في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وأوضح إن الحكومة تأمل تطعيم نحو ثلاثة ملايين شخص مع مجيء شهر يونيو المقبل.

وأعلن أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي، الثلاثاء إن 695 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و137 ألفا تلقوا كلتا الجرعتين.

بدأ الاردن في 13 يناير حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، ومنح "تراخيص طارئة" لخمسة لقاحات هي: "سينوفارم" و"فايزر/بايونتيك" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" و"سبوتنيك-في".

واتخذ الأردن منذ مارس من العام الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد حيث أغلقت الجامعات والمدارس وتم اعتماد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما حظرت حفلات الزفاف ومجالس العزاء

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.