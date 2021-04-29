سيقام على أرض مركز دبي التجاري العالمي..62 دولة تؤكد مشاركتها في سوق السفر العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت 62 دولة من حول العالم حضورها شخصياً، للمشاركة رسمياً في النسخة الحية لمعرض سوق السفر العربي 2021، الذي سيقام على أرض مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة الممتدة ما بين يوم الأحد 16 مايو، إلى يوم الأربعاء 19 مايو 2021.



وفي عامه الثامن والعشرين، يستقطب أكبر معرض للسفر والسياحة في المنطقة العارضين الرئيسيين من الأسواق الداخلية والخارجية للدول، مثل: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والمملكة المتحدة، والصين، وألمانيا، وروسيا، واليونان، ومصر، وقبرص، وإندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وجزر المالديف، والفلبين، وتايلاند، والولايات المتحدة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «تعدّ مشاركة هذه الدول في المعرض رداً إيجابياً مثيراً للإعجاب من شركات السفر والسياحة في جميع قطاعات السفر، نظراً لقيود السفر المختلفة المفروضة نتيجة الجائحة، والمعمول بها في جميع أنحاء العالم، ويقدم في الوقت نفسه دعماً كبيراً لصناعة السفر في الشرق الأوسط».

وتأمل العديد من الوجهات المشاركة في معرض سوق السفر العربي لهذا العام في جذب واستقطاب زوار دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الثاني من العام الجاري، كما أن هناك دولاً مثل: جزر المالديف على سبيل المثال سيكون لها حضور كبير في معرض سوق السفر العربي، وكذلك الدول المفضلة الدائمة مثل: ماليزيا وتايلاند وألمانيا واليونان وإيطاليا وسويسرا.

وسيتم خلال المعرض انعقاد 67 جلسة مؤتمرات مع أكثر من 145 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر، والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية ومنتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح.

سيجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم لمدة أربعة أيام على مسرح ترافيل فورورد، حيث ستتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات، التي ستشكل بلا شك مستقبل السفر والسياحة.