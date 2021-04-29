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في 16 دولة حول العالم.. تويتر تطلق خدمة "إشعارات لقاح كورونا"

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في 16 دولة حول العالم.. تويتر تطلق خدمة "إشعارات لقاح " والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طرحت تويتر ، إشعارات في الخط الزمني المحلي حول لقاح كوفيد_ 19  في 16 دولة حول العالم هي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا ومصر الهند وأيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا والمملكة العربية وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

 ووفقاً لبيان الشركة، ستكون هذه الاشعارات مُتاحة بسبع لغات منها الإنجليزية والإسبانية والعربية واليابانية والبرتغالية، وستوجه المستخدمين في تويتر إلى معلومات محلية حول موضوعات مهمة مثل سلامة اللقاحات، واللقاحات المتوفرة، وخطط التوزيع، والمزيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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