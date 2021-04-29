شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في 16 دولة حول العالم.. تويتر تطلق خدمة "إشعارات لقاح كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طرحت تويتر ، إشعارات في الخط الزمني المحلي حول لقاح كوفيد_ 19 في 16 دولة حول العالم هي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا ومصر الهند وأيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.



ووفقاً لبيان الشركة، ستكون هذه الاشعارات مُتاحة بسبع لغات منها الإنجليزية والإسبانية والعربية واليابانية والبرتغالية، وستوجه المستخدمين في تويتر إلى معلومات محلية حول موضوعات مهمة مثل سلامة اللقاحات، واللقاحات المتوفرة، وخطط التوزيع، والمزيد.