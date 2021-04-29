وليام وكيت يحتفلان بالذكرى العاشرة لزواجهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نُشرت صورتان جديدتان للأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت، الأربعاء، بمناسبة مرور عقد على زواجهما.



والتقط المصور كريس فلويد الصور، التي نشرت مساء يوم الأربعاء على حساب قصر كنسينجتون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل احتفال الزوجين بالذكرى السنوية العاشرة لزواجهما الخميس، في قصر لندن هذا الأسبوع.

وفي الصورة الأولى، يظهر الزوجان وهما جالسان إلى جوار بعضهما البعض، حيث يحدق الأمير في كيت بينما تنظر هي إلى الأفق البعيد.

وتظهر الصورة الثانية الزوجين وهما يحتضنان بعضهما البعض على أرض القصر.

وتظهر كيت، وهي ترتدي ثوبا أزرق وفي يدها خاتم الزفاف الشهير، الذي كان نفس الخاتم الذي أهداه ولي العهد الأمير تشارلز للأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير وليام، عندما أعلن الزوجان خطبتهما في عام 1981.

ويرتدي الأمير وليام، قميصا أزرق وسترة زرقاء وسروالا أزرق داكن اللون.

وتزوج ويليام وكيت في كنيسة وستمنستر في 29 أبريل/نيسان عام 2011.