أبرز التحديثات.. تسريبات جديدة عن فعالية "سوني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأ سباق بورصة التكهنات بشأن فعالية "سوني" القادمة، والتي ستعلن خلالها أهم التحديثات المتعلقة بـ"بلاي ستيشن".



وينظم عملاق التكنولوجيا اليابانية "سوني" حدثًا رقميًا شبه منتظم بعنوان "State of Play"، والذي تكشف فيه أهم التحديثات المتعلقة ببلاي ستيشن.

وتشير أحدث التكهنات إلى أن بلاي ستيشن سوف تكشف تفاصيل جديدة بشأن طريقة اللعب لعدد من عناوين الألعاب القادمة خلال فعالية "سوني" هذا الأسبوع.

وذكرت الشركة في بيان: سنلقي نظرة جديدة على إحدى أكثر ألعاب "بلاي ستيشن 5" المتوقعة لهذا العام مثل Ratchet & Clank: Rift Apart، وسيتم عرض ألعاب Insomniac لمدة 15 دقيقة من اللعب الجديد بالإضافة إلى المزيد من الإعلانات حول اللعبة.

وبحسب التسريبات، فإن Ratchet & Clank هو محور الحدث عبر الإنترنت، إلا أنه لا يُستبعد مشاركة المعلومات حول الألعاب والتحديثات الأخرى من بلاي ستيشن.

وتكهنت بعض التقارير التكنولوجية بأنه من الممكن الإعلان عن إضافة خدمة بث فيديو جديدة إلى خدمة الاشتراك عبر الإنترنت في PlayStation ،PS Plus.

وتصاعدت تلك التكهنات لا سيما بعد أكدت شركة Sony Pictures بالفعل أنها تختبر PS Video Pass في بولندا، وإذا نجحت الخدمة، فإن رصيد سوني سيزداد في المنافسة مع Xbox Game Pass من مايكروسوفت.

وبحسب التقارير، ستتضمن PS Video Pass جميع الأفلام ذات الأسماء الكبيرة من Sony: Bloodshot و Jumanji: The Next Level و Zombieland 2: Double Tap و Baby Driver والمزيد من شركة Sony Columbia Pictures.