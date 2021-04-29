شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: توصية بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت السلطات اللبنانية المختصة بمتابعة تطور الانتشار الوبائي لفيروس كورونا، بوجوب اتخاذ قرار بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان، في ظل التفشي الوبائي للسلالات الفيروسية الجديدة في البلدين، في حين تقرر تشديد الإجراءات وتقليص التنقلات في الشوارع خلال أيام عيد الفصح للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

ورفعت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، توصيتها إلى مجلس الوزراء بحظر دخول المسافرين القادمين من الهند والبرازيل إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت ومختلف المعابر البرية والبحرية، ما لم يمض على وجودهم خارجهما في بلد ثالث مدة 14 يوما على الأقل.

كما قررت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية، منع الخروج والتنقل في الشوارع والطرقات بصورة شاملة في عموم البلاد اعتبارا من فجر يوم السبت وحتى فجر الثلاثاء المقبل فترة عيد الفصح المجيد، على أن يُحصر التجول بالأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب العمل وكذلك الأشخاص الذين يتحصلون على إذن مسبق بالتنقل من المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الأمر وذلك لأغراض التبضع وشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية والتزود بالوقود وعمل القطاعات الصحية والطبية.