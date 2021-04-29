ليستمر العطاء.. «الداخلية» تضيف خدمة «فرجت» في تطبيق أبشر أفراد الجديد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية إضافة خدمة فرجت على الجوالات في تطبيق أبشر أفراد الجديد؛ وذلك لإتاحة فرصة أكبر لمَن يرغبون في السداد عن المتعثرين. وأوضحت الوزارة، عبر “تويتر”، أن الخدمة تتيح 4 مميزات كما يلي: • البحث عن الحالات المستحقة. • استعراض تفاصيل الحالات. • التحقق من رقم الفاتورة. الجدير بالذكر أن خدمة فُرجت، هي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير للمساعدة في إطلاق سراحهم.

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