شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بمقيم سرق 230 ألف ريال من عملاء البنوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة، وذلك لارتكابه جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وأوضحت شرطة الرياض أن المقيم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر، وقام بترصد عملاء المصارف والبنوك بسلب ما بحوزتهم من أموال.
وأشارت إلى أنه جرى القبض على المخالف أثناء ترصده لأحد الأشخاص أمام أحد البنوك، وبلغ مجموع الأموال التي سلبها 230 ألف ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته.
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