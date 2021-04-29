وزير الإعلام اليمني: طهران مطالبة بسحب سفيرها لدى "الحوثيين" لإثبات مصداقيتها 

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر": "تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال لقائه رئيس ممثل الحوثيين، محاولة لذر الرماد على العيون، والتغطية على الدور الذي لعبته طهران في إدارة الانقلاب، وتفجير الحرب، وتفاقم المعاناة الإنسانية، وتقويض جهود التهدئة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة منذ ستة أعوام".

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

وأضاف: "بات العالم يدرك جيدا الدور الإيراني في دعم وتحريك الحوثيين لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وإفشال جهود الحل السلمي للازمة، ومساعيها تحويل اليمن إلى منصة لاستهداف دول الجوار وتهديد أمن الطاقة العالمي وخطوط الملاحة الدولية، وقاعدة لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة".

وطالب وزير الإعلام اليمني، طهران بـ "إثبات مصداقيتها في دعم جهود إحلال السلام في اليمن عبر سحب حاكمها العسكري في صنعاء حسن ايرلو، ووقف شحنات الأسلحة المهربة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وخبراء تطوير الأسلحة وصناعة الالغام والعبوات الناسفة، ووقف أنشطتها الإرهابية التي ينفذها الحرس الثوري"، على حد تعبيره.