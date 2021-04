وزير الإعلام اليمني: طهران مطالبة بسحب سفيرها لدى "الحوثيين" لإثبات مصداقيتها 

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر": "تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال لقائه رئيس ممثل الحوثيين، محاولة لذر الرماد على العيون، والتغطية على الدور الذي لعبته طهران في إدارة الانقلاب، وتفجير الحرب، وتفاقم المعاناة الإنسانية، وتقويض جهود التهدئة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة منذ ستة أعوام".

