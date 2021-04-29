شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشؤون الدينية التونسية تؤكد ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الشؤون الدينية التونسية ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي في الجوامع والمساجد والالتزام التام بما أقرته الوزارة خاصة فيما يتعلق باحترام توقيت صلاتي العشاء والتراويح.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة اليوم متابعة لما أكدته الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في اجتماعها المنعقد اليوم، من خطورة الوضع الوبائي بالبلاد وارتفاع مؤشرات الحالة الوبائية إلى مستوى مرتفع جدا وما يقتضيه ذلك من ضرورة الانخراط في مختلف الإجراءات الوقائية التي يتم إقرارها من قبل الهيئة المذكورة.

وشددت الوزارة - في بيانها - على ضرورة احترام توقيت صلاة الجمعة والإجراءات الوقائية المصاحبة لها، وأشارت إلى أن الإجراءات التي تتخذها الهيئة نابع من صميم تعاليم الدين الحنيف.

وأوضح البيان أن الوزارة تعول في هذا الصدد على وعي الجميع للمحافظة على بيوت الله آمنة ومفتوحة لمرتاديها وقائمة بدورها في نشر الطمأنينة ومواصلة رسالتها التعبدية والروحية.

وكانت الوزارة قد أقرت في وقت سابق، اقتصار خطبة الجمعة على 10 دقائق، وتعليق كافة الأنشطة داخل المعالم الدينية من دروس وإملاءات قرآنية وعدم تجاوز صلاتي العشاء والتراويح 30 دقيقة.